Sei doch nicht so nachtragend! Bemerkungen wie diese helfen niemandem, der gerade verletzt wurde. Wobei der Satz sehr gut das Gegenteil von Vergebung beschreibt. Wie in einem Rucksack trägt der Betroffene die Kränkung mit sich herum – und schadet damit vor allem sich selbst. Warum das so ist, erklärt Raphael Oberhuber, Psychologe vom Kepler-Uniklinikum Linz: "Wer nicht verzeiht, kann dadurch psychisch und körperlich krank werden. Das beweisen Studien.