Unterschätzte Krankheit mit hoher Dunkelziffer

Hepatitis bedeutet Leberentzündung. Da es mehrere Arten der virusbedingten Hepatitis gibt, werden diese mit unterschiedlichen Buchstaben bezeichnet. Während Hepatitis A wieder abheilt, können Hepatitis B und Hepatitis C chronisch werden und unbehandelt schwere gesundheitliche Folgen nach sich ziehen.

"In Österreich sind Hepatitis-Infektionen meldepflichtig. Gegen Hepatitis A und B gibt es eine Impfung, gegen Hepatitis C eine effektive Kombinationstherapie. Durch die tägliche Einnahme von Medikamenten über einen Zeitraum von acht bis zwölf Wochen kann die Erkrankung fast immer ausgeheilt werden", sagt Primar Thomas Bamberger, Leiter der Abteilung für Innere Medizin am Klinikum Schärding, wo es seit kurzem ein eigenes Hepatitis-C-Zentrum gibt.

Oft jahrelang unbemerkt

"Ist eine Hepatitis-C-Erkrankung bereits weit fortgeschritten, kann meist nur eine Lebertransplantation helfen. Darum ist es besonders wichtig, die Krankheit möglichst früh zu entdecken", sagt der Experte und erklärt, dass eine chronische Leberentzündung oft jahrelang unbemerkt bleiben kann. "Beschwerden treten meist erst dann auf, wenn sich die chronische Hepatitis bereits zu einer Leberzirrhose entwickelt hat – mit folgenden Symptomen: Müdigkeit, erhöhter Schlafbedarf, leichter Schmerz unter dem rechten Rippenbogen und Gelbsucht im fortgeschrittenen Stadium."

In den meisten Fällen wird die Infektion als Nebenbefund im Rahmen einer Blutabnahme festgestellt. "Erhöhte Leberwerte sollten nicht vorschnell mit erhöhtem Alkoholkonsum in Verbindung gebracht werden. Auch bei einer geringen Erhöhung sollte eine Hepatitis-Serologie durchgeführt werden." Eine Untersuchung auf Hepatitis-Antikörper sei einfach und kostengünstig durchführbar und eine Leberbiopsie nur in Ausnahmefällen notwendig.

Die Therapie unterscheidet sich je nach Typ: Für Hepatitis A sind derzeit keine spezifischen Medikamente verfügbar, hier kann nur symptomatisch behandelt oder vorbeugend geimpft werden. Für die chronische Hepatitis B und C gibt es je nach Verlauf sehr wirkungsvolle medikamentöse Behandlungsmethoden.