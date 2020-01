Rund 6500 Menschen erkranken jedes Jahr in Oberösterreich an Krebs. Mit der Diagnose ändert sich für den Patienten das Leben meist schlagartig. Die Komplexität der Behandlung erfordert aber neue Wege der Zusammenarbeit zwischen den Spitälern. "Deshalb haben wir das Tumorzentrum Oberösterreich entwickelt. Es ist in Österreich, ja sogar in Europa, einzigartig", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander.