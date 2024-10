Thrombosen – Gefahr von innen

Eine Thrombose ist ein Gefäßverschluss durch ein Blutgerinnsel. Bildet sich das in den Venen, spricht man von einer venösen Thrombose, entsteht es in den Arterien, so ist von einer arteriellen Thrombose die Rede. "Beide sind gefährlich und absolute Notfälle, die sofort behandelt werden müssen", sagt Mediziner Dominic Mühlberger.