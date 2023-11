Tee hält gesund und streichelt gestresste Seelen

Tee kann entspannen, aktivieren, wärmen, die Stimmung aufhellen, Kraft und Gesundheit spenden: kein Wunder, dass er zu den Lieblingsgetränken der Österreicher zählt. Rund ein halbes Kilo Tee wird pro Kopf und Jahr verbraucht, Tendenz steigend, was nicht zuletzt auf das verstärkte Gesundheitsbewusstsein zurückzuführen ist. Besonders gerne werden jene Produkte gekauft, die eine Bio-Zertifizierung aufweisen, so der Österreichische Teeverband in seiner Aussendung zum "Tag des Tees" am 8. November.