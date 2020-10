Die Auswahl an Nahrungsmitteln am heimischen Markt ist heutzu-tage riesengroß – aus allen Winkeln der Welt werden Produkte herbeigeschafft. Selbst exotische Superfoods von Chiasamen bis zur Kokosnuss werden in Discountern zu Spottpreisen angeboten. Aber um sich gesund zu ernähren, muss man nicht zu weit gereistem Obst und Gemüse greifen. Auch in Österreich gibt es viele landwirtschaftliche Produkte, die vor Vitaminen, Mineralstoffen und Mikronährstoffen nur so strotzen.