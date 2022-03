Früher war das Leben noch entspannter, mit den digitalen Medien ist alles schneller und stressiger geworden. Dazu kam in den vergangenen beiden Jahren die Corona-Pandemie. Und jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine. "Doch Stress ist keinesfalls eine Epidemie des 21. Jahrhunderts", sagt die Mentaltrainerin Sabrina Haase (42) aus Hamburg. Das Gefühl der Überforderung hätten Menschen nachweislich schon immer gehabt, manchmal sogar in größerem Ausmaß als wir heute.