Strahlender Sonnenschein, viel Zeit in der Natur, in See oder Pool schwimmen: Die Kinder spielen draußen, die Welt scheint in Ordnung. Und dann das: Die Nase läuft, der Hals brennt, das Fieber steigt. Bakterien, Keime und Viren lauern an jeder Ecke. Kinderärztin Pia Neundlinger, Leiterin der Kinderstation am Klinikum Rohrbach, gibt Tipps, wie klassische Sommerwehwehchen gar nicht erst entstehen beziehungsweise gelindert werden können.