SMA: Sophia (9) und Julius (10) aus Steyr können trotz Rollstühlen ihre Träume leben

Am 29. Februar ist Tag der seltenen Erkrankungen – und selten war früher meist gleichbedeutend mit unheilbar. So wurde es auch Familie Kapeller aus Steyr gesagt, als bei ihrem Sohn Julius Spinale Muskelatrophie (SMA) diagnostiziert wurde. "Da war ich in der 25. Woche meiner zweiten Schwangerschaft. Ich habe mich nicht testen lassen, weil ich wusste, dass ich das Kind auf jeden Fall bekomme", sagt Julia Kapeller. Auch Tochter Sophia ist von SMA betroffen.