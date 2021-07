Egal, ob alpine Berglandschaften, Sommerfrische am See oder Entspannungsurlaub in einer der vielen Traumgegenden Österreichs: Viele Reisewillige verbringen ihren Sommerurlaub heuer in der Heimat. Aber Vorsicht – Wanderunfälle, Zeckenbisse und Sonnenbrände können die Ferienlaune trüben, warnt das Rote Kreuz rechtzeitig zum Ferienbeginn und hat Erste-Hilfe-Tipps parat.