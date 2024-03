Sexualtherapeutin: "Jeder hat eine eigene Vorstellung von Intimität"

In ihrer Praxis in Puchenau berät Magdalena Zidi ihre Klienten im Alter von 18 bis 74 Jahren.

Sexologisch. Bereits bei der Ortseinfahrt Puchenau ist der Name in großen Lettern zu lesen. Die Reaktionen der Passanten sind unterschiedlich: Die einen rümpfen bei dem Begriff die Nase. Andere wiederum sind interessiert und wollen sich mehr mit dem Thema der eigenen Sexualität auseinandersetzen, trauen sich aber nicht. Denn das Thema sei in der Gesellschaft noch immer schambehaftet und ein Tabu, sagt Sexualtherapeutin Magdalena Zidi.