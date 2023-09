Schultasche packen: Diese Fehler sollten Eltern unbedingt vermeiden

Die ersten Schultage sind vorbei, jetzt geht es in den Regelbetrieb über. Die Schulbücher sind fast allesamt da, und der Stundenplan steht fest. Nun kann man sich darauf einstellen, was man alles in die Schultasche packen muss. Und diese sollte nicht zu schwer sein, warnen Experten. Bisher galt, dass maximal zehn bis zwölf Prozent des Körpergewichts über die Schultasche mitgetragen werden sollte. Bei einem Kind mit 35 Kilogramm wären das 3,5 bis 4,2 Kilogramm.