Nach zuletzt frühlingshaften Temperaturen kommt es am Wochenende zum Wetterumschwung, Schneefall wird bis in tiefe Lagen erwartet. „Wenn Sie in den nächsten Tagen Schnee schaufeln, sollten Sie unbedingt auf Ihr Herz achten“, sagt Adrian Mirtl, Facharzt für Innere Medizin und Co-Referent für Wahlärzte der Ärztekammer OÖ.