Schmerzfrei durch die Wandersaison

Gut vorbereitet macht wandern gleich noch mehr Freude. Im Bild: der Sebaldusweg in Großraming

Der Herbst ist die ideale Zeit zum Wandern. Einerseits ist es nicht mehr so heiß wie im Sommer, was Bewegung an der frischen Luft viel angenehmer macht. Andererseits bietet die Natur ein wunderbares Farbschauspiel. Bevor es losgeht, gilt es aber einiges zu beachten. „Gerade das Schuhwerk macht einen wesentlichen Teil der Ausrüstung aus. Eine rutschfeste Sohle mit griffigem Profil ist auf jeden Fall zu empfehlen.