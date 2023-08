Salmonellen: Gefahr aus der Küche

Hygiene in der Küche ist enorm wichtig.

Der Sommer lädt zu Grillpartys und Picknicks – doch die warmen Temperaturen begünstigen auch die Vermehrung von Bakterien wie Salmonellen. Dabei handelt es sich um stäbchenförmige Bakterien, die weltweit bei Menschen und Tieren vorkommen. Sie können Durchfallerkrankungen verursachen und stellen eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit dar, erklärt Karin Steidl, Oberärztin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Glan. "Die Salmonellose ist eine weltweit verbreitete