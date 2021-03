Traditionell wird in den meisten Haushalten im Frühling so richtig gründlich sauber gemacht. "Dafür braucht es jedoch in den seltensten Fällen chemische Reinigungsmittel, denn viele Putzmittel sind wahre Chemiekeulen. Luftnot, Allergien, rissige Hände – all das können Folgen aggressiver Putzmittel sein", sagt Angelika Reitböck, Allgemeinmedizinerin in Klaus/Steyrling und Referentin für Vorsorgemanagement der Ärztekammer für Oberösterreich (ÄKOÖ).