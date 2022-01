Gut trainierte 60-Jährige können so fit sein wie untrainierte 40-Jährige. Das zeigt eine Studie der TU Chemnitz. Gemeinsam mit einem Experten zeigt das Klinikum Wels-Grieskirchen, wie sehr man den Körper in diesem Alter fordern soll – und was man besser lässt. MediFIT-Sportwissenschafter Michael Pfob erklärt, worauf man bei Aktivität ab 60 achten sollte.