Drei Mal in der Woche trainiert Anna Oberhamberger aus Gallneukirchen (66) – und fühlt sich wohl in ihrem Körper. Normalerweise geht sie ins Fitnessstudio, doch als wegen der Corona-Pandemie gar nichts mehr ging, suchte sie nach einer Alternative. Sie fand die Onlinekurse von CataPult, die Plattform wurde im September vergangenen Jahres in Linz gegründet.