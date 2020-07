Sommer, Sonne, Badewetter. Was gibt es Schöneres für Kinder, als in den Ferien viele Nachmittage im See oder im Freibad planschend zu verbringen? Manchmal wird diese Freude allerdings jäh getrübt, wenn in der Nacht heftige Schmerzen im Ohr auftreten, die auf eine Entzündung des Gehörgangs, auch Badeotitis genannt, hindeuten.