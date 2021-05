Die achtjährige Yoana Balabanova aus Bulgarien leidet seit ihrer Geburt an einer Blasenfunktionsstörung. "Ohne Operation wäre sie bald auf eine Dialyse angewiesen gewesen", sagt Primar Josef Oswald, Vorstand der Abteilung Kinderurologie am Ordensklinikum Linz. Mit einer künstlichen Blase, die aus der Schleimhaut des Dünndarms geformt wurde, konnten ihre Nieren jedoch vor weiteren Schäden geschützt werden. Der Eingriff an der jungen Patientin dauerte sieben Stunden.