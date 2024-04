Oberösterreich droht massiver Zahnärztemangel

Busy dentist with a patient

"Bitte warten!" heißt es in Zahnarztpraxen immer öfter, wenn Patienten um Termine anfragen. Und diese Wartezeiten werden künftig mit Sicherheit noch länger. "Aktuell haben wir in Oberösterreich 31 unbesetzte Stellen für Kassenzahnärzte und acht für Kieferorthopäden", sagt Günter Gottfried, Präsident der Zahnärztekammer OÖ. Derzeit gibt es im Land 380 aktive Kassenzahnärzte, von denen in den kommenden zehn Jahren exakt 46 Prozent ihr Pensionsantrittsalter erreichen werden.