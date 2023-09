Corona-Variante "Eris": Was uns im Herbst erwartet

Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Fieber: Sobald sich nach der Sommersaison das gesellschaftliche Leben in die Innenräume verlagert, steigt auch die Anzahl der Atemwegsinfekte. In den kommenden Herbst- und Wintermonaten rechnen Medizinerinnen und Mediziner etwa mit einem Anstieg an Infektionen mit dem RS-Virus (Respiratorische Synzytial-Virus) und Influenza. Weltweit breitet sich derzeit außerdem die Omikron-Sublinie "Eris" (EG.5), aus, die auch in Österreich vorherrschend ist.