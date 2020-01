Muss ich mir wegen der China-Grippe Sorgen machen?

Ende 2019 ist in Zentralchina erstmals eine eigentümliche Form einer Lungenentzündung aufgetreten, die nicht klar einer bekannten Infektion zugeordnet werden konnte. Mehrere Patienten sind gestorben, daraufhin wurden intensive Nachforschungen angestellt. Tatsächlich konnte man ein neuartiges sogenanntes Corona-Virus identifizieren. Alles deutete auf einen Ausgangspunkt in der chinesischen Elf-Millionen-Metropole Wuhan hin.

Alle betroffenen Patienten besuchten zuvor einen Fischmarkt, wo sie sich infiziert haben mussten. Inzwischen wurde bei mehr als 600 Personen in China die Infektion diagnostiziert. Vereinzelt wurden mit dem gleichen Virus angesteckte Patienten in Japan, Südkorea, Taiwan, Thailand und auch in den USA gemeldet.

Zuerst vermutete man, dass man sich nur durch Fisch oder Hühnerfleisch infizieren könnte. Inzwischen ist aber klar, dass eine Übertragung von Mensch zu Mensch möglich ist. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, werden sämtliche Patienten in medizinischen Einrichtungen isoliert behandelt und die Reiseverbindungen wie Flughäfen und Bahnhöfe, ja sogar Kinos gesperrt. Das chinesische Neujahr bereitet wegen der Reisefreudigkeit der Chinesen Sorge, da unerkannte Virusträger, man schätzt über 4000, trotz aller Vorsicht eine Ausbreitung verursachen könnten.

Da wir in der EU jedoch noch keinen einzigen Verdachtsfall gemeldet haben und Ihr Kollege schon Monate vor Ausbruch der Infektion zurückgekommen ist, brauchen Sie sich keinerlei Sorgen machen, dass gerade Sie sich mit diesem neuartigen Virus anstecken könnten. Dennoch ist es höchst ratsam, die weithin bekannten Hygienemaßnahmen zur Verhinderung einer Infektion einzuhalten, denn auch die bei uns grassierende Grippeerkrankung sollte man – wenn möglich – vermeiden.

Haben Sie Fragen zum Thema Gesundheit? Schreiben Sie OÖN-Doktor Johannes Neuhofer (Dermatologe), der diese Kolumne mit einem Ärzteteam betreut: Clemens Steinwender (Kardiologe), Reinhold Függer (Chirurg), Rainer Schöfl (Gastroenterologe), Josef Hochreiter (Orthopäde), Werner Schöny (Psychiater).

E-Mail: doktor@nachrichten.at

