Mit diesen 5 Tipps einer Thrombose vorbeugen

Eine Thrombose – Blutgerinnsel, die ein Blutgefäß verengen oder verschließen – kann durch verschiedene Situationen entstehen. "Lange Flugreisen und Autofahrten können Thrombosen begünstigen", sagt Johannes Föchterle, Facharzt für Innere Medizin in Linz und Fachgruppenvertreter für internistische Sonderfächer in der Ärztekammer OÖ. Während diesen verharrt man in einer Position mit abgewinkelten Beinen, wodurch sich Blut stauen kann.