Mit 3D-Technik gegen Leberkrebs

An der Abteilung für Radiologie am Ordensklinikum Linz wurde erstmals in Oberösterreich eine stereotaktische Radiofrequenzablation (sRFA) durchgeführt. Dabei handelt es sich um ein minimal-invasives Verfahren, das eine wirksame Behandlungsoption für Krebspatienten darstellt. Mittels 3D-navigierter Punktionstechnik können Lebertumore und Metastasen millimetergenau identifiziert und behandelt werden, ohne das umliegende Gewebe zu schädigen.

"Bei dieser Technik können auch große Tumore über fünf Zentimeter oder mehrere Tumore gleichzeitig behandelt werden. Das betroffene Gewebe wird dabei über eingebrachte Nadeln durch Hitze, bei etwa 65 Grad Celsius, verödet", erklären Alexander Kupferthaler und Andreas Jakob von der Radiologischen Abteilung, die den Eingriff am Ordensklinikum durchführen.

"Im Vergleich zu einer herkömmlichen Radiofrequenzablation kann mit dieser Methode viel präziser gearbeitet werden." Der Eingriff selbst ist zwar minimal-invasiv, erfordert aber eine intensive Planung und Vorbereitungszeit sowie eine hohe Expertise des gesamten Behandlungsteams. Ob ein Patient für das Verfahren geeignet ist, wird individuell entschieden. "Für wen sich die stereotaktische Radiofrequenzablation eignet, hängt von der Anzahl und der Lage der Tumore ab, sowie auch von der bisherigen Behandlungshistorie", sagt Gernot Böhm, Vorstand der Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Ordensklinikum Linz.

Das minimal-invasive Verfahren wurde an der Universitätsklinik Innsbruck entwickelt. Das Ordensklinikum Linz ist neben der Universitätsklinik für Radiologie in Innsbruck und dem SMZ Ost in Wien nun österreichweit das dritte Krankenhaus, in dem diese Behandlungsmethode angeboten wird.