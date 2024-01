Melatonin: Wann eine Einnahme sinnvoll ist

Wie viel Melatonin der Körper bildet, hänge unter anderem von der Lichtintensität der Umgebung ab, wie die Apothekerin erklärt. Dunkelheit rege die Ausschüttung an. Tagsüber sei der Melatoninspiegel niedrig, weil Licht die Produktion des Schlafhormons stoppe. "Aus diesem Grund ist es auch nicht ratsam, am Abend im Bett das Handy oder den Laptop zu verwenden", so Frech.