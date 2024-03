Herr Doktor, meine Haut ist im Frühling ,furchtbar‘. Was hilft?

Nach den langen kalten Wintertagen, an denen wir die meiste Zeit in trockenen, zentral geheizten Räumen verbringen, leidet nicht nur unser Gemüt, sondern auch unsere Haut, die – so wie viele Tiere – einen Winterschlaf einlegen möchte. Sie schaltet auf Sparmodus, wird trocken und macht sich nicht selten durch quälenden Juckreiz bemerkbar. Nach diesen dunklen Monaten ersehnen wir kaum etwas mehr als hellere und längere Tage mit wohligeren Temperaturen, begleitet von Vogelgesang und