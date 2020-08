"Wer aufhört zu lernen, hört auf zu leben. Wenn wir uns aber die Neugierde auf Neues erhalten, werden wir sehr alt werden", sagte Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer gestern beim 10-Jahr-Jubiläum des Instituts Sei Aktiv (ISA) des Oberösterreichischen Seniorenbunds. In Zusammenarbeit mit dem WIFI bietet ISA Weiterbildung für die Generation "60-plus" an. Fast 30.000 Menschen haben bisher an mehr als 3000 Kursen teilgenommen. Mehr als zwei Drittel davon sind weiblich.