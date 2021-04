Wenn ich nichts spüre, kann da doch nichts sein!" Oder: "Für so etwas fehlt mir wirklich die Zeit." Wenn es darum geht, Ausreden für die Krebsfrüherkennung beim Urologen zu finden, sind Männer oftmals sehr kreativ. Dahinter stecken massive Ängste. Das weiß Johannes Buchegger, Oberarzt für Urologie und Andrologie am Ordensklinikum Elisabethinen Linz, nur allzu gut. Dabei ist Prostatakrebs der am häufigsten diagnostizierte bösartige Tumor des Mannes. Das Erkrankungsrisiko steigt mit dem Alter,