Mady Morrison – die Königin des (Internet-)Yoga

Ob ein Morning-Stretch, eine 17-minütige Nacken- und Schultereinheit, ein halbstündiger Ganzkörper-Flow oder eine kurze, knackige Power-Yoga-Einheit: Aus knapp 190 Mady-Morrison-Videos können Yogis und jene, die es noch werden wollen, mittlerweile wählen. Neuerdings kommen sie auch in einem monatlichen Yogaplan zum Herunterladen daher – jeden Tag eine Einheit, jeden Tag ein anderer Schwerpunkt, immer unterschiedlich lang.

Mehr als drei Millionen Anhänger haben den YouTube-Kanal der gebürtigen Berlinerin abonniert, knapp 900.000 folgen ihr via Instagram.

Yoga ist für die 33-Jährige ein ganzheitliches Konzept, um Körper, Geist und Seele etwas Gutes zu tun und in Balance zu bringen, wie sie in Interviews erklärt. Das möchte sie auch ihren Followern mitgeben, außerdem: "Yoga ist kein Wettkampf." Bei den Übungen nur so weit zu gehen, wie es der "Körper an diesem Tag zulässt", diesen Ratschlag bekommen die Yogis dabei ein ums andere Mal ans Herz gelegt.

Ihr Erfolg kam nicht über Nacht, so wie sich die Liebe zum Yoga erst entwickeln musste. Die erste Erfahrung mit 13 war noch nicht die Offenbarung, schon eher, als sie Jahre später das dynamische, körperlich herausfordernde Bikram-Yoga entdeckte, das bei einer Raumtemperatur von 40 Grad absolviert wird. Doch weil es bei diesem Yogastil kaum Varianten gibt und ihr der Konkurrenzkampf unter den Gleichgesinnten nicht behagte, suchte sie bald neue Herausforderungen. Das Persönliche und Tiefgründige habe ihr gefehlt, erklärte sie einmal. Mittlerweile hat die Bloggerin ihren Yogastil gefunden. Im dynamischen, sportlichen Vinyasa-Yoga, das Atmung mit Bewegung verbindet, fühlt sie sich zu Hause.

2014 absolvierte Mady Morrison ihre Ausbildung zur Yogalehrerin, ein Jahr später machte sie sich selbstständig. Sie wollte "Yoga aus seiner esoterischen Ecke herausholen" und vor allem für junge Menschen attraktiver machen, sagte sie der Fitness-Zeitschrift "Women’s Health": Der "logische Weg" dorthin führte für die Deutsche über die sozialen Netzwerke, insbesondere über die Videoplattform.

Ihre Videos produziert die 33-Jährige, die Kommunikationsdesign studiert hat, selbst, ihr Freund, der als Kameramann und Fotograf fungiert, unterstützt sie auch in technischer Hinsicht. Seit fünf Jahren ein Vollzeitjob, der eine Menge Disziplin und Durchhaltevermögen erfordert, wie sie gesteht. Die persönliche Yogaeinheit ist Morrison jedoch heilig, durchschnittlich 45 Minuten verbringt sie täglich auf der Matte. Hin und wieder steht auch eine HIIT-Einheit oder ein Barre-Workout auf dem Trainingsplan oder Mady streift sich die Boxhandschuhe über.

