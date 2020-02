Beim Lungenkrebs sind es bisher nur rund 20 Prozent. Diesen Unterschied wollen die Spezialisten mit neuen Verfahren und Therapien verkleinern, hieß es bei einer Pressekonferenz des Lungenkrebs-Kompetenzzentrums der Klinik Floridsdorf in Wien. "Wir haben in Österreich pro Jahr rund 4500 Neuerkrankungen bei Lungenkrebs und rund 4000 Todesfälle. 75 Prozent der Fälle werden derzeit erst im Stadium III oder IV entdeckt, in dem eine Heilung nur noch schwer möglich ist", sagte Arschang