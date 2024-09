Leeres Nest und innerliche Leere: Das Kind geht, die Krise kommt

Viele Eltern freuen sich – oft viele Jahre lang – auf die Zeit, wenn die Kinder groß sind und das Elternhaus verlassen, um in eine eigene Wohnung zu ziehen oder in einer anderen Stadt jetzt im Herbst mit dem Studium zu beginnen. Wenn es dann wirklich so weit ist, fühlt sich das dann aber gar nicht mehr so gut an wie erwartet. Im Gegenteil: Es kann sich eine große Leere breitmachen. Wissenschafter nennen das Phänomen Empty-Nest-Syndrom. Der Begriff wurde in den 1960er-Jahren von amerikanischen