Leber freut sich über mehr Bewegung und weniger (Frucht-)Zucker

Mehr Sport, weniger Kalorien – das bringt den gesamten Organismus in Schwung,

Um die Leber und den gesamten Organismus jetzt wieder in Schuss zu bringen, gibt es ein einfaches Rezept: mehr Bewegung und weniger Kalorienzufuhr. "Innerhalb von sechs Wochen kann sich hier in beiden Richtungen viel bewegen", sagt Rainer Schöfl, Leiter der Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Endokrinologie, Stoffwechsel und Ernährungsmedizin am Ordensklinikum Linz. Er rät, besonders den Zucker und speziell Fruchtzucker stark zu reduzieren.