KI wird zur Co-Pilotin für Ärzte

Schreibmaschine schreiben, Film in die Kamera einlegen, Songs aus dem Radio aufnehmen: Wer sich an diese Zeiten erinnern kann, wird von der rasanten Entwicklung im Bereich Neue Medien immer wieder aufs Neue überrumpelt. Oft nehmen wir mehr die negativen Effekte wahr. Doch der Einsatz von "Big Data" und künstlicher Intelligenz kann im Gesundheitsbereich ein echter Segen sein. Doch was bedeuten die Begriffe eigentlich?