KI-Experte Christoph Holz: "Wenn ich alt bin, möchte ich einen Pflegeroboter"

Künstliche Intelligenz (KI) erobert ein Berufsfeld nach dem anderen. In der Psychoptherapie kommen bereits intelligente Apps zum Einsatz. Müssen sich Ratsuchende darauf einstellen, in Coaching und Beratung bald einer Maschine statt einer echten Person gegenüber zu sitzen? Expertinnen und Experten der Caritas, der Telefonseelsorge 142 und von Beziehungleben.at veranstalten zu diesem Thema am Donnerstag, 9. November, einen Onlineworkshop mit Christoph Holz.