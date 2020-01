Kein Witz: Lachen kann man lernen

Wenn man lacht, fühlt man sich gleich besser. Diese Erfahrung haben viele schon gemacht. Die Wirkung auf den Körper ist aber auch in zahlreichen Studien nachgewiesen. "Gelotologie heißt die Lachforschung, die anfangs nicht ernst genommen wurde", sagt Monika Müksch. Die 53-Jährige ist Schauspielerin und Lachmuskel-Trainerin aus Wien.

Grundlos lachen – geht das?

Lachen hat – mittlerweile auch nachgewiesene – positive Auswirkungen auf Schmerzen und auf das Immunsystem und verbessert auch die Gesundheit von Diabetes- und COPD-Patienten. "Der Gasaustausch – verbrauchte Luft wird ausgeatmet und viel frische Luft wieder eingeatmet – ist beim Lachen und Singen extrem. Und das wirkt positiv auf die Lunge", erklärt Müksch. Auch Stress und seine Folgeerkrankungen wie Magen-, Kopf oder Rückenschmerzen lassen sich durchs Lachen abmildern. "Lachen lässt laut Studien das Stresshormon Cortisol schmelzen. Ebenso senkt das Lachen den Blutdruck", so Müksch. Dabei genüge es, fünf Minuten am Tag zu lachen. "Zum Beispiel in der Dusche."

Das Problem dabei: Viele kommen sich komisch vor, wenn sie ganz ohne Grund lachen. "Das funktioniert aber genauso, wie wenn man herzhaft über etwas wirklich Lustiges lachen muss", erklärt Müksch, die das schon in der Schauspielschule gelernt hat. "Man muss nur ganz schnell durch die Nase einatmen und dann lange aus dem Mund wieder ausatmen." Beim Lachyoga, das weltweit praktiziert werde, lerne man Techniken dafür. "Ziel ist es, dass das künstlich herbeigeführte Lachen in echtes Lachen übergeht."

Humor zu haben, bedeute aber mehr, als nur zu lachen, sagt Michael Trybek, der bereits mehrere Bücher zum Thema Humor geschrieben hat und immer wieder Vorträge hält. "Humor ist eine Lebenseinstellung. Wer eine humorvolle Haltung hat, kann leichter mit Schwierigkeiten umgehen." Doch wie soll das gehen? Auch hier gilt: Das kann man lernen, sagt der Experte aus Reichenau. Wichtig sei, offen und optimistisch auf die Welt zu blicken und immer wieder vorgefertigte Muster zu verlassen: "Humor hilft auch dabei, mit Scheitern erfolgreich umzugehen, indem man das Problem zwar ernst, aber nicht überernst nimmt."

Kinder sind Lach-Vorbilder

Sowohl Müksch als auch Trybek sind sich einig, dass jeder Experten für Lachen und Humor in seiner Nähe hat: die Kinder. "Sie sind ein gutes Beispiel, wenn es um das Staunen und Authentisch-Sein geht", sagt Trybek. Auch beim Herumblödeln könnten sich Erwachsene viel von den Kleinen abschauen, ist Müksch überzeugt. "Hier tun sich Erwachsene oft schwer. Ich glaube aber, dass uns diese Über-Ernsthaftigkeit krank macht. Wir brauchen mehr Leichtigkeit", sagt Müksch und plädiert fürs vermehrte Blödeln. "Da muss man gar keine Witze erzählen. Kleine Wortspiele oder sich zu necken wie Verliebte – das bringt einen schon zum Lachen." Jeder könne lachen lernen, wenn man bereit dafür sei. "Man muss nur jeden Tag trainieren", sagt Müksch.

"Humor ist wie die Liebe"

Humor verlange aber auch einen gewissen Mut, betont Michael Trybek. "Nämlich den Mut, sich so zu zeigen, wie man ist. Humor traut sich was" – was wiederum eine weitere Voraussetzung für ein humorvolles Miteinander offenbart: Wertschätzung. "Um gemeinsam lachen zu können, braucht es Sympathie." Humor und Wertschätzung gehören zusammen: "Humor ist wie die Liebe. Beide sind nicht greifbar oder käuflich – und trotzdem da."

Lach Dich frei! Seminar mit Monika Müksch von 7. bis 9. 2. im Bildungshaus Schloss Puchberg in Wels. Infos: schlosspuchberg.at. Michael Trybek spricht am 12. 3. beim Kongress für Sozialbetreuungsberufe in Linz, fsbkongress.at

Daten & Fakten über das Lachen

400 Mal pro Tag lachen Kinder, während Erwachsene durchschnittlich 15 Mal täglich lachen. Von den Kleinen kann man sich also in puncto Blödeln vieles abschauen, dazu rät auch Lachmuskel-Trainerin Monika Müksch.

lachen Kinder, während Erwachsene durchschnittlich 15 Mal täglich lachen. Von den Kleinen kann man sich also in puncto Blödeln vieles abschauen, dazu rät auch Lachmuskel-Trainerin Monika Müksch. 135 Muskeln im ganzen Körper sind im Einsatz, wenn ein Mensch lacht. Das sind nicht nur die Mimikmuskeln im Gesicht, auch verschiedene Hals- und Rippenmuskeln sowie Zwerchfell und Bauchmuskeln wirken mit.

im ganzen Körper sind im Einsatz, wenn ein Mensch lacht. Das sind nicht nur die Mimikmuskeln im Gesicht, auch verschiedene Hals- und Rippenmuskeln sowie Zwerchfell und Bauchmuskeln wirken mit. 1 Minute lachen soll auf Körper und Geist genauso belebend wirken wie etwa zehn Minuten joggen oder auch 45 Minuten Entspannungstraining.

lachen soll auf Körper und Geist genauso belebend wirken wie etwa zehn Minuten joggen oder auch 45 Minuten Entspannungstraining. 40 Kilokalorien verbrennt man, wenn man zehn bis 15 Minuten lacht. Das ergab eine amerikanische Studie.

verbrennt man, wenn man zehn bis 15 Minuten lacht. Das ergab eine amerikanische Studie. 100 Kilometer pro Stunde – so schnell pressen wir beim Lachen den Atem stoßartig aus der Lunge heraus. Dadurch erhöht sich der Gasaustausch um das Dreifache. Die Lunge nimmt beim Lachen viel Luft auf.

Umfrage was Clowns und Kabarettisten zum Humor sagen

Sabine Falk: „Freude und Tragik bringen zum Lachen“ Als Clownfrau mache ich meine Gefühle, egal ob positiv oder negativ, sichtbar und spiele damit. Sowohl die Freude als auch die Tragik können andere zum Lachen bringen. Für den Clown ist es ein Geschenk, zu scheitern. In einer Leistungsgesellschaft scheitern zu dürfen, bringt auch für den Zuschauer Erleichterung. Sabine Falk Das Lachen wirkt befreiend und es baut Brücken zu anderen Menschen. Lachen macht Mut und lässt einen Schwierigkeiten leichter meistern. Gemeinsames Lachen lässt uns näher zusammenrücken. Mich bringen Heinz Erhardt und Loriot zum Lachen, auch meine Kinder oder Menschen im Publikum. Sabine Falk aus Altenberg ist Clownin und Puppenspielerin.

Thomas Maurer: „Humor ist eine Einstellung zur Welt“

Für mich ist Humor eine Einstellung zur Welt, mit der man sich die Unkonsumierbarkeiten der Welt konsumierbar machen kann. Komik kann man als Technik lernen, Humor ist eine Lebenshaltung. Das Schreiben von Kabarettprogrammen bedeutet harte Arbeit, bei der Performance auf der Bühne muss man sehr konzentriert sein.

Thomas Maurer

Mich persönlich bringt vieles zum Lachen, von der unfreiwilligen Komik im Alltag bis zu meinen Lieblingskabarettkollegen. Am besten ist es, wenn mich etwas überrascht und unvorbereitet zum Lachen bringt. Ich lache sehr gerne – so wie alle Menschen, wenn man mal Menschen wie Herbert Kickl ausnimmt.

Thomas Maurer ist Kabarettist aus Wien.

Uwe Marschner: „Lachen macht meist sympathisch“

Wissenschaftlich nachgewiesen ist etwa, dass Lachen gegen Schmerzen und Stress wirkt, einen entspannten Atem fördert und den Genesungsprozess beschleunigt. Dazu kommt noch: Lachen macht (meist) sympathisch. Es gibt nämlich mindestens zwei Arten von Humor (und damit auch von Lachen): den verletzend herabsetzenden und den wohlwollend, Gemeinschaft bildenden Humor.

Uwe Marschner

Ich selbst kann über vieles lachen, auch über mich. Andere zum Lachen zu bringen, ist ganz einfach, wenn sie das wollen, ganz schwierig, wenn sie das nicht wollen – und doch geht es manchmal überraschend einfach.

Uwe Marschner aus Attnang ist Leiter der Cliniclowns OÖ (proges).

Günther Lainer: „Humor ist für mich eine ernste Angelegenheit“

Ich finde es wichtig, dass der Humor im Alltag nicht zu kurz kommt. Aber es macht einen Unterschied, ob man beim Stammtisch sitzt und eine Gaudi hat oder als Kabarettist auf der Bühne steht und 200 Leute unterhalten muss. Da wird Humor zur ernsten Angelegenheit. Für meine Programme werden alle Geschichten genau aufgeschrieben und trainiert.

Günther Lainer Bild: Volker Weihbold

Das Wichtigste ist, dass die Pointen sitzen. Es gibt immer wieder Zuseher, die nach der Aufführung zu mir kommen und sich dafür bedanken, dass ich sie zum Lachen gebracht habe. Humor kann viel bewirken. Gemeinsam zu lachen hat eine irrsinnige Kraft.

Günther Lainer ist Kabarettist und Komiker aus Linz.