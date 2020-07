"Die Vorhersage, ob ein Patient auf Medikamente, wie zum Beispiel eine Immun-Chemotherapie, anspricht, ist in der Onkologie von entscheidender Bedeutung, um Behandlungskonzepte zu verbessern", sagt Clemens Schmitt, Lehrstuhlinhaber für Internistische Onkologie an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz.