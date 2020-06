JKU entwickelt Gerät, das Tumorzellen zerschreddert

Mehr als 90 Prozent der durch Krebs verursachten Todesfälle sind auf die Metastasen, also Absiedelungen, und nicht auf den primären Tumor zurückzuführen. Versuche, die bösartigen Zellen auf ihrem Weg vom Ausgangstumor über ihre Verbreitung in der Blutbahn bis zum erneuten Anwachsen in anderen Organen wie Leber und Lunge abzufangen, waren bisher nur begrenzt erfolgreich. Das Auftreten von Metastasen erschwert eine Behandlung deutlich, für viele Erkrankte ist eine Heilung dann nicht mehr möglich.

Der Prozess der Metastasierung ist sehr komplex. Erkrankte Zellen bilden Verbände, so genannte CTCs (circulating tumor cells), die vom Tumor abgehen und im Blut oder der Lymphflüssigkeit zirkulieren, bis sie sich schließlich im Körper absetzen und eine Metastase bilden. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Tumorzellen und Blutzellen besteht in ihren mechanischen Eigenschaften. Während Blutzellen an hohe Krafteinwirkung und Reibung durch Flüssigkeiten gewöhnt sind, trifft das für zirkulierende Tumorzellen nicht zu.

Die Idee, diese unterschiedlichen biophysikalischen Eigenschaften zu nutzen, um die Tumorzellen mechanisch anzugreifen, wenn sie sich im Blutstrom befinden, stellt ein Team vom Institut für Medizin- und Biomechatronik nun im wissenschaftlichen Fachjournal "Scientific Reports" vor. Gemeinsam mit Kurt Priesner, Bauingenieur und Inhaber der Griesmühle, bauten die Forscher der JKU einen „Turmorzellschredder“, der bereits zum Patent angemeldet wurde. Mit Hilfe einer miniaturisierten Pumpe wird ähnlich wie bei einer Blutwäsche-Behandlung auf Zellen im Blut mit unterschiedlichen Kräften eingewirkt, sodass "gesunde" Zellen unbeschädigt bleiben, Krebszellen jedoch Schaden nehmen oder sogar zerstört werden. Dieser Vorgang kann sehr gut kontrolliert werden. Der natürliche Blutstrom wird dabei nicht beeinträchtigt. Mit Unterstützung von Nicola Aceto, Leiter der Abteilung Metastasierung am Institut für Onkologie der Universität Basel, wurden in Tests Tumorzellcluster erfolgreich zerstört, während Blutzellen intakt blieben.

Von diesem Ansatz ist auch Clemens Schmitt, Professor an der Medizinischen Fakultät der JKU und Vorstand der Universitätsklinik für Hämatologie und Internistische Onkologie am Kepler Universitätsklinikum, beeindruckt: „Tumore grundsätzlich an einer Ausbreitung durch Metastasierung zu hindern, wäre ein enormer Durchbruch für die klinische Onkologie. Auch wenn die aktuellen Ergebnisse noch sehr weit weg von einer möglichen Anwendbarkeit liegen, wird hier ein Weg aufgezeigt, der nun in Folgestudien konsequent weiter beschritten werden sollte.“

Erfindung mit enormem Potenzial

Das an der JKU entwickelte Gerät ist noch kein ausgereifter Prototyp, sondern ein Demonstrator. Es zeigt, dass das Prinzip funktioniert. Sollten entsprechende Geräte entwickelt werden, sind prinzipiell zwei Einsatzmöglichkeiten denkbar: Extrakorporal, also außerhalb des Körpers, ein Gerät ähnlich dem der Dialyse. Diese Variante könnte vor allem nach großen Tumoroperationen eingesetzt werden. Oder auch als dauerhaftes Implantat im Körper für Erkrankte mit inoperablen Tumoren, das die Metastasierung verhindert.

Um ein klinisch einsetzbares Gerät zu entwickeln, sei noch viel Forschung und ein hoher Finanzierungsaufwand nötig, sagt Werner Baumgartner, Leiter des Instituts für Medizin- und Biomechatronik an der JKU. Erst dann können klinische Studien und die Zulassung als Medizingerät erfolgen.