Spanische Arbeitnehmerinnen müssen künftig bei heftigen Unterleibsschmerzen während der monatlichen Regel nicht arbeiten. Das hat die Regierung als erste in der EU vergangene Woche beschlossen. Die Kosten für den Arbeitsausfall übernimmt der Staat. In Österreich ist vorerst nicht geplant, ein derartiges Gesetz einzuführen. Doch auch hierzulande leiden viele Frauen Monat für Monat an mehr oder weniger heftigen Menstruationsbeschwerden. Besonders schlimm sind diese laut Experten bei zehn bis 20