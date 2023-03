Immer älter: Wissenschafter erwarten mehr 120-Jährige

Die bisher älteste Person der Welt wurde 122 Jahre alt. Die 1997 verstorbene Französin Jeanne Calment werde ihre Sonderstellung aber in absehbarer Zukunft kaum behalten können, prognostizieren US-Wissenschafter im Fachblatt "Plos One". Sie gehen davon aus, dass Menschen in Zukunft noch deutlich länger leben könnten. In einer Studie zeigen sie, dass jene Jahrgänge, die am stärksten von Verbesserungen der Lebensbedingungen profitieren, jetzt ins hohe Alter kommen.