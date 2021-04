„Der 13. April wird für immer ein Glückstag für mich sein“, sagt die 29-jährige Jenny Starz, die mit Zwillingen schwanger ist. An diesem Tag wurde eines ihrer Babys im Bauch erfolgreich am Herzen operiert. „Das Sorgenkind war die Tochter, die hatte eine Defekt an der linken Herzkammer“, erzählt die 29-Jährige, die in Aalen in Deutschland wohnt und für diesen ganz speziellen Eingriff nach Linz gekommen ist.