Hoffnung durch neue Krebstherapie

Mit fast 50 Prozent führen die Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Liste der Todesursachen an. An zweiter Stelle kommen Krebserkrankungen. Operationen, Chemotherapien und Bestrahlungsbehandlungen sind die Grundpfeiler der Krebstherapie. Immer häufiger bringt die Immuntherapie Licht in dieses düstere Feld. Für mehr als 40.000 Patienten jährlich bedeutet sie neue Hoffnung auf Heilung.