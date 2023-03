Herr Doktor, kann ich eine Olivenallergie bekommen?

Wenn in den Mittelmeergebieten ausgedehnte Olivenplantagen zwischen April und Juli in der Blüte stehen, kommt es in diesen Gebieten bei vielen Menschen zu einer Olivenpollenallergie. Besonders oft betroffen sind Jugendliche. Bei dieser Allergie kann es zu so starken Symptomen kommen, dass Betroffene oftmals neben symptomatischer Behandlung in pollenärmere Gebiete – meist in Küstennähe – flüchten, wo die Belastung wesentlich geringer ist.