Handy-Fastenzeit vor Weihnachten

Dank Smartphone sind wir ständig und überall erreichbar. Die Zeit für Ruhe und Besinnlichkeit wird knapp Die Folge: Stress – und das oft schon im Kindesalter. Primar Martin Barth aus dem Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr rät deswegen zu einer bewussten Handy-Entwöhnung im Advent.

"Jugendliche ab 14 Jahren verbringen täglich mehr als acht Stunden mit Medien – rund 1,5 Stunden davon beim Scrollen durch soziale Medien", sagt der Mediziner. Dies würde unser Belohnungssystem stimulieren und eine Scheinwelt erzeugen. "Wir haben auf Facebook und Co scheinbar hunderte Freunde, die uns mit einem ,Gefällt mir‘ bestärken beziehungsweise unterstützen – das wiederum gefällt unserem Gehirn. Darüber hinaus haben die Timelines kein Ende. Der Ausstieg daraus ist eine reine Willensfrage und damit mit Stress für die Psyche verbunden", erklärt Barth. "Die Impulskontrolle, also die Fähigkeit die eigenen Handlungen zu kontrollieren, ist bei Kindern und Jugendlichen noch nicht so stark ausgeprägt wie bei Erwachsenen. Es fällt ihnen also schwerer, sich von einer Beschäftigung beziehungsweise vom Bildschirm zu lösen", erklärt Barth.

Vorbildwirkung der Eltern

Die Vorweihnachtszeit, in der es viel zu tun gibt, sei die beste Zeit für ein familiäres Handy-Fasten. Wenn die Bildschirmzeit reduziert werden soll, müsse das klar und wertschätzend kommuniziert werden. Auch sollten Alternativen geboten werden. "Wenn das Handy beispielsweise ab dem Abendessen weggelegt werden soll, dann sollte sich der gesamte Haushalt daranhalten – Eltern sollten sich ihrer Vorbildwirkung bewusst sein."

