Sieben Stunden: So lange sollten Erwachsene im Schnitt pro Nacht schlafen. Doch was, wenn genau das nicht klappt? Wenn das Einschlafen zur Qual und das Aufwachen zum Gräuel wird? Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Abhilfe, sagt Carina Springer von der Steyrtalapotheke Neuzeug in der Gemeinde Sierning (Bezirk Steyr-Land): "Keinen Schlaf zu finden, kann zermürbend sein.