Globaler Durchbruch mit dem Corona-Impfstoff

Kaum ein Unternehmensname ist so eng mit der Corona-Pandemie verbunden wie Biontech. Das 2008 nach langjährigen Forschungsarbeiten gegründete Unternehmen mit Sitz in Mainz hat sich weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Ein Monat nach dem Ausbruch der Pandemie – im März 2020 – hat Biontech in Zusammenarbeit mit Fosun Pharma aus Shanghai und Pfizer aus den USA begonnen, einen gut verträglichen und potenten Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln, erproben und