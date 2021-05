Haferreis, also geschliffene Haferkörner, wurde schon im Ersten Weltkrieg auf vielfältige Weise in Österreichs Küchen eingesetzt und geriet dann in Vergessenheit – bis Martina Hansl auf einem Flohmarkt ein kleines Büchlein fand. "Das war so eine kleine Mitschrift mit eigenen Rezepten aus dem Jahr 1914. Ich hab immer mal darin gelesen", erzählt die 44-Jährige, die hauptberuflich eine Catering-Firma betreibt, die sich auf die Verpflegung von Stars spezialisiert hat.