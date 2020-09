Donald Trump und seine Frau Melania tun es. George und Amal Clooney tun es. Und auch Queen Elizabeth hat sich mit ihrem Mann Prinz Philip für dieses Konzept entschieden: Sie alle verbringen ihre Nächte in getrennten Schlafzimmern. Am Anfang einer Beziehung würden sich die meisten Paare gerne 24 Stunden am Tag spüren. "Doch im Lauf der Zeit verändert sich das.