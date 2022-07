Sommer, Sonne, Urlaubszeit – da kommen Magen-Darm-Probleme höchst ungelegen. "Tatsache ist aber, dass in Hitzeperioden mehr Menschen an solchen Infektionen erkranken als in kühleren Zeiten. Hitze hat zwar keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Verdauungsorgane, aber die meisten Infektionserreger vermehren sich bei hohen Temperaturen deutlich schneller, und Lebensmittel verderben rascher", erklärt Ernst Rechberger, Leiter der Inneren Medizin im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern