Fruktose: Wie Obst zur Zuckerfalle wird

Wer regelmäßig Obst isst, versorgt den Organismus mit wichtigen Vitaminen, die helfen, gesund und fit zu bleiben. Ein Übermaß an Fruktose, die in Früchten vorkommt, begünstigt Gewichtszunahme und kann sogar krank machen. "Zu viel Fruchtzucker kann vom Körper nicht verwertet werden und führt oft zu Verdauungsbeschwerden und im schlimmsten Fall sogar zu einer Fettleber, weil die überschüssige Fruktose sich als Fett in die Leber einlagert", sagt Diätologin Carina Hofer vom Ordensklinikum Linz